Красноярск, 19 мая, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский подписал распоряжение об увольнении руководителя агентства по управлению государственным имуществом края Игоря Айзенберга. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале краевого правительства 18 мая, оно уже вступило в силу.

Фирс Журавлёв. Чиновник. 1884

Высокопоставленный чиновник «по собственной инициативе» оставил должность 17 мая. На данный момент обязанности руководителя агентства исполняет его заместитель Наталья Павлович.

Как уже сообщало ИА REGNUM, имя Игоря Айзенберга фигурирует в «Панамском архиве» — базе юридической компании Mossack Fonseca & Cо., занимающейся регистрацией офшоров. Айзенберг, наряду с полными тезками председателя правительства Красноярского края и главы представительства «Норильского никеля» в Красноярске Виктором Томенко и Владимиром Кедринским, указан в качестве акционера зарегистрированной в 2005 году на Британских Виргинских островах компании IDC Strike Invest Ltd.

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Айзенберг был назначен руководителем агентства в 2014 году сроком на три года. С 2009 по июль 2014 года он являлся полпредом губернатора в Северо-Восточном территориальном округе, а еще раньше работал в представительстве «Норникеля» в Красноярске.

На первый запрос ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства заявили, что Айзенберг находится в отпуске, и ответ будет возможен только после его выхода на работу. На повторный вопрос пресс-службе сообщили, что теперь Айзенберг «находится вне структуры» краевого правительства, и комментарий по поводу наличия у него офшоров нужно получать не в краевой администрации.

Политический аналитик Андрей Селезнев в интервью ИА REGNUM сказал, что новость о связи высших чиновников с офшорами не стала для него неожиданностью.

«Данная информация меня не удивила, поскольку вся экономическая и политическая система сегодня построена на одном простом лозунге — «Обогащайтесь!». Однако, если вдруг выясняется, что очередной чиновник имеет свой офшор, с точки зрения действующего антикоррупционного законодательства, это безусловно нарушение. Необходимо, чтобы действующие органы выяснили, владел ли данный чиновник офшором или продолжает владеть», — сказал он, отметив, что, если выяснится, что чиновник все еще владеет офшором, то «это, безусловно, повод для дальнейшего разбирательства».

На вопрос о том, почему высокопоставленные чиновники оказываются бывшими или действительными владельцами офшоров, Селезнев ответил: «В рыночной системе основные процессы, естественно, направляет крупный бизнес, и государство является для него дополнительным рычагом. С этой целью крупный бизнес «покупает» чиновников, то есть делится с ними частью своих прибылей и активов. Для предпринимателя всегда удобно иметь своего чиновника, который может выдать разрешение, что-то согласовать».

По мнению эксперта, выход из данной ситуации может быть только один — возврат крупнейших производств обществу, постановка экономики под государственный контроль, а чиновников — под общественный контроль, то есть «максимальная прозрачность всех управленческих процессов».