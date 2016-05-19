Красноярский чиновник уволился после опубликования «Панамского архива»
Красноярск, 19 мая, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский подписал распоряжение об увольнении руководителя агентства по управлению государственным имуществом края Игоря Айзенберга. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале краевого правительства 18 мая, оно уже вступило в силу.
Высокопоставленный чиновник «по собственной инициативе» оставил должность 17 мая. На данный момент обязанности руководителя агентства исполняет его заместитель Наталья Павлович.
Как уже сообщало ИА REGNUM, имя Игоря Айзенберга фигурирует в «Панамском архиве» — базе юридической компании Mossack Fonseca & Cо., занимающейся регистрацией офшоров. Айзенберг, наряду с полными тезками председателя правительства Красноярского края и главы представительства «Норильского никеля» в Красноярске Виктором Томенко и Владимиром Кедринским, указан в качестве акционера зарегистрированной в 2005 году на Британских Виргинских островах компании IDC Strike Invest Ltd.
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Айзенберг был назначен руководителем агентства в 2014 году сроком на три года. С 2009 по июль 2014 года он являлся полпредом губернатора в Северо-Восточном территориальном округе, а еще раньше работал в представительстве «Норникеля» в Красноярске.
На первый запрос ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства заявили, что Айзенберг находится в отпуске, и ответ будет возможен только после его выхода на работу. На повторный вопрос пресс-службе сообщили, что теперь Айзенберг «находится вне структуры» краевого правительства, и комментарий по поводу наличия у него офшоров нужно получать не в краевой администрации.
Политический аналитик Андрей Селезнев в интервью ИА REGNUM сказал, что новость о связи высших чиновников с офшорами не стала для него неожиданностью.
«Данная информация меня не удивила, поскольку вся экономическая и политическая система сегодня построена на одном простом лозунге — «Обогащайтесь!». Однако, если вдруг выясняется, что очередной чиновник имеет свой офшор, с точки зрения действующего антикоррупционного законодательства, это безусловно нарушение. Необходимо, чтобы действующие органы выяснили, владел ли данный чиновник офшором или продолжает владеть», — сказал он, отметив, что, если выяснится, что чиновник все еще владеет офшором, то «это, безусловно, повод для дальнейшего разбирательства».
На вопрос о том, почему высокопоставленные чиновники оказываются бывшими или действительными владельцами офшоров, Селезнев ответил: «В рыночной системе основные процессы, естественно, направляет крупный бизнес, и государство является для него дополнительным рычагом. С этой целью крупный бизнес «покупает» чиновников, то есть делится с ними частью своих прибылей и активов. Для предпринимателя всегда удобно иметь своего чиновника, который может выдать разрешение, что-то согласовать».
По мнению эксперта, выход из данной ситуации может быть только один — возврат крупнейших производств обществу, постановка экономики под государственный контроль, а чиновников — под общественный контроль, то есть «максимальная прозрачность всех управленческих процессов».