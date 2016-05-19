Пекин, 19 мая, 2016, 11:48 — ИА Регнум. На очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хун Лэй выступил с резкой критикой действий США. Пекин требует от Вашингтона прекратить полеты разведывательных самолетов у границ Китая.

Противоздушная оборона. 1970. КНР,

«В последнее время участились случаи пролета американских разведывательных самолетов у границ КНР, что серьезно угрожает национальной безопасности Китая»,-заявил Хун Лэй.

Китайский дипломат подчеркнул, что Пекин требует немедленно прекратить ведение разведывательной деятельность в близи государственных границ КНР, пишет «Синьхуа».

Пресс-секретарь МИД КНР опроверг информацию о том, что истребители ВВС НОАК, поднятые для перехвата американского самолета, совершали опасные маневры в непосредственной близости от самолета-разведчика.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, два китайских военных самолёта перехватили разведывательный самолёт США над Южно-Китайским морем.