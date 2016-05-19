Воронеж, 19 мая, 2016, 11:46 — ИА Регнум. В Воронеже по подозрению в покушении на мошенничество задержан 49-летний адвокат, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 19 мая старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская.

ru.torange.biz Коррупция

По версии следствия, накануне, 18 мая, подозреваемый получил от местного жителя 300 тыс. рублей якобы для передачи сотрудникам правоохранительных органов за активизацию расследования уголовного дела, находящегося в производстве сотрудников полиции. Передача денег происходила в автомобиле. После получения взятки адвокат был задержан сотрудниками УФСБ России по Воронежской области.

При обыске у задержанного были изъяты деньги. Сотрудники следственных органов опросили свидетелей.

За последние два дня это уже второй представитель адвокатского сообщества Воронежа, ставший фигурантом уголовного дела. 16 мая дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в отношении 33-летнего адвоката. По версии следствия, он получил 350 тыс. рублей от местной жительницы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая стало известно, что Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила прошения об отставке, поданные ранее председателем Воронежского областного суда Виталием Богомоловым и его заместителем Владимиром Масловым. Возможной причиной отставки могли стать обвинения в коррупционной деятельности со стороны местных правоохранителей.