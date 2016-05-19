Барнаул, 19 мая, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ стало причиной пожара на втором этаже поликлиники №2 в Барнауле. Спасателям пришлось эвакуировать более 100 человек. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Barnaul 22 Работа спасателей на пожаре в барнаульской поликлинике №2

ЧП произошло по адресу: пр. Калинина, 16 в 11 часов 10 минут. Чтобы начать действовать, 27-ми спасателям Барнаульского гарнизона потребовалась всего пара минут.

«К моменту прибытия из окон второго и третьего этажа шел густой дым, возникла угроза распространения дыма и огня на другие этажи», — отмечают в МЧС. Через задымленные коридоры поликлиники они эвакуировали более 100 человек (медицинский персонал и пациенты, — прим ИА REGNUM ), не успевших самостоятельно выйти из здания. Для этого задействовали 9 единиц техники. «Случаев отравления людей угарным газом допущено не было», — отметили в пресс-службе ведомства.

По оценке спасателей, площадь пожара составила не более 7 квадратных метров. Медицинский персонал уже вернулся на свои рабочие места.