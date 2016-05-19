Нальчик, 19 мая, 2016, 11:45 — ИА Регнум. В Приэльбрусье продолжаются спасательные работы по оказанию помощи двум туристам, пострадавшим во время схода лавины. Происшествие произошло накануне, 18 мая, в районе горы Гума-Чи на высоте около 4000 метров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, сообщение о ЧП поступило в 13:42 и сразу же в район, где находились пострадавшие от лавины альпинисты, выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в составе 12 человек.

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В спасательных работах планировалось задействовать вертолет. Однако из-за плохих погодных условий применить авиацию не удалось. Было увеличено число спасателей до 16 человек.

Поздним вечером троих спасателей с теплой одеждой и продуктами питания для пострадавших доставили на высоту три тысячи метров. Далее они пешком отправились к месту происшествия, им на подмогу выдвинулась и основная группа спасателей в количестве 14 человек, пишет РИА «Кабардино-Балкария». По информации издания, один из двоих участников восхождения, получивших серьезные повреждения ног, является гражданином Швейцарии.

Отметим, что вчера, 18 мая, спасателям удалось вызволить из беды туриста из Владивостока, который получил травму ноги на северном склоне горы Эльбрус (высота 3800 метров) в районе «Хижины Олейникова». Для эвакуации пострадавшего был задействован вертолет МИ-8 авиационно-спасательного отряда Северо-Кавказского регионального центра МЧС России.

Спасенный турист был передан сотрудникам «Скорой помощи», которые доставили его в больницу города Пятигорска. В настоящее время его жизнь вне опасности.