Москва, 19 мая, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в связи с катастрофой самолета Egypt Air над Средиземным морем выразил соболезнования, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, давать прогноз о влиянии катастрофы А320 на перспективы возобновления авиасообщения между Россией и Египтом пока преждевременно. Говорить об этом невозможно, поскольку еще неизвестны причины трагедии.

Пассажирский самолет А320 компании EgyptAir, выполнявший рейс MS804 из Парижа в Каир, пропал с радаров утром 19 мая. На борту самолета было 66 человек, включая членов экипажа. В основном, это граждане Египта и Франции, граждан РФ на борту нет.