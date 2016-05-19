Ростов-на-Дону, 19 мая, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Порыв коллектора на улице Сарьяна в Ростове-на-Дону ликвидировали двое суток. Огромную яму, которая образовалась в результате коммунальной аварии, также заделали, осталось только положить асфальт. К этим работам приступят сразу же, как только пройдет сезон дождей, сообщили ИА REGNUM 19 мая в администрации областного центра.

Alex Zaitsev Канализационный коллектор

Причина аварии установлена. ЧП произошло из-за газовой коррозии. В результате аварийные бригады ростовского водоканала заменили старый трубопровод протяженностью 27 метров на новый, сделанный из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Специалисты обещают, что служить верой и правдой такой трубопровод будет долгие годы.

Работы велись круглосуточно. Трудностей добавила глубина, на которой пролегает коллектор, — 4 метра.

Напомним, что крупная коммунальная авария произошла 16 мая вечером. О том, что провалился асфальт на улице Сарьяна, в социальной сети «Вконтакте» сообщили очевидцы. На место происшествия выехала оперативная бригада вместе с представителями администрации и оценила фронт работ.