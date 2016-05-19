Калуга, 19 мая, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Депутатами от фракции «Единая России» разрабатывается инициатива о снижении административной нагрузки на малый бизнес, сообщили 19 мая корреспонденту ИА REGNUM в управлении аппарата Законодательного собрания Калужской области.

Фото пресс-службы калужского областного парламента

В комментарии журналистам спикер парламент Николай Любимов, поручению которого готовится новый законопроект, заявил: «Сегодня малый и средний бизнес находится в непростых условиях. При этом существует ряд избыточных норм, согласно которым они вынуждены платить штрафные санкции. К примеру, за нарушения в сфере благоустройства на предпринимателей сразу налагается штраф. Отсутствует такой вид наказания, как предупреждение. Предлагаю законодательно дать такую возможность предпринимателям. Штрафные санкции останутся, но только для тех, кто не захотел устранять нарушения после предупреждения. При этом мы намерены установить конкретные сроки устранения нарушений при вынесении предупреждения. Считаю в связи с этим необходимым внести изменения в закон «об административных правонарушениях в калужской области».

Необходимо отметить, что для многих предпринимателей эти нововведения крайне актуальны. Ведь добросовестные предприниматели зачастую готовы не просто соблюдать правила благоустройства, но и помогать власти в наведении порядка на улицах и во дворах, но пока что за любую оплошность им приходится платить штраф.

Эта мера никак не ухудшит ситуацию с благоустройством, при этом поможет добросовестным предпринимателям устранять нарушения без штрафов, а, значит, поддержит малый бизнес в трудные времена».