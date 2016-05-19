Архангельск, 19 мая, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Депутаты Архангельской городской Думы внесли изменения в бюджет города на 2016 год. Доходы и расходы городского бюджета на 2016 год увеличены на 74 млн. рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Архангельск

По информации исполняющей обязанности директора департамента финансов администрации города Марии Новоселовой, значительный объем средств выделен на городское хозяйство. Так, на строительство водоочистных сооружений в районе Варавино-Фактория предусмотрено более 7 млн. рублей, на реализацию программы «Развитие городского хозяйства» — 27 млн. рублей, в частности, 21 млн. рублей на содержание мостов и текущий ремонт мостов и путепроводов, 6 млн. рублей на содержание и ремонт сетей дренажно-ливневой канализации и насосных станций, 10 млн. рублей на капремонт дорог, 12 млн. рублей на выплаты молодым семьям на покупку жилья и ряд других направлений.

«Одна из положительных тенденций внесения изменений в бюджет — началась серьезная подготовка к развитию округа Варавино-Фактория. Наконец-то, выделены денежные средства на очистные сооружения. Власть перешла от слов к делу. Отмечу, что с 2012 года областной центр не увеличивал средства на реализацию программы «Жилье для молодых семей». В этом году ассигнования на реализацию этого направления направлено 12 млн. рублей. В прошлые годы суммы были гораздо меньше», — сказал председатель комиссии по финансам и бюджету Сергей Малиновский.

Что касается исполнению бюджета города за 2015 год, он был исполнен по доходам в сумме 7 млрд. 813 млн. рублей, по расходам — в сумме 7 млрд. 909 млн. рублей. Дефицит составил 96 млн. рублей.

Вопросов у контрольно-счетной палаты не возникло. Свои голоса «за» отдали 24 депутата.

Напомним, на 2016 год общий объем доходов прогнозируется в объеме 7 миллиардов 366 миллионов рублей, расходы — в сумме 7 миллиардов 781 миллион рублей. Разница — более 400 миллионов рублей.