Ставрополь, 19 мая, 2016, 11:38 — ИА Регнум.



Крупный град

«Необходимо найти возможности для привлечения внебюджетных средств». Об этом заявил 19 мая на заседании краевого парламента губернатор Ставрополья Владимир Владмимиров во время ежегодного отчета перед законодателями, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Как первый шаг — включить пункты о противоградовой защите в договоры аренды краевых и муниципальных земель сельхозназначения. Тот, кто получает прибыль от земли, должен быть заинтересован в ее сохранности», — считает губернатор.

Он отметил, что с каждым годом проблема градобоев становится для региона все острее.

«Анализ показал, что за последнее десятилетие изменилась природа градовых процессов. Они происходят там, где еще 10−20 лет назад ни о каком граде не могло быть и речи», — сказал он.

«Система противоградовой защиты не соответствует требованиям сегодняшнего дня. И мы не можем противопоставить атмосферным фронтам сплошной ответный фронт защиты. Добиться этого — вот наш стратегический приоритет», — сказал губернатор.

По его мнению, для этой цели надо объединить усилия краевых, федеральных структур и возможности агробизнеса.

Глава фракции «Единая Россия» Думы Ставрополья Юрий Гонтарь заявил о готовности принять закон, обязхывающий крупных аграриев края отчислять средства на противоградовые меры.

Напомним, что во время последнего градобоя 14−15 мая град прошел в 13 территориях Ставрополья. Противоградовыми службами было использовано 529 ракет. Однако население это не спасло от серьезного ущерба. Градом повредило более 950 домов, три школы и детский сад в Ставрополе и четырех районах Ставрополья. Восстановительные работы планируется завершить до пятницы 19 мая. Градобой на Ставрополье, по предварительным данным, уничтожил 17,8 тыс. гектаров посевов урожая 2016 года. Повреждено 70,1 тыс. гектаров подсолнечника, сои, проса, гречихи и прочих пропашных. Также погибли виноградники на 710 гектарах.

В Ставропольском крае разработана концепция противоградовой защиты региона стоимостью более 300 млн рублей. План действий по усилению противоградовой защиты региона будет воплощен в три этапа. Первый из них направлен на обеспечение комплексной защиты Ставрополя. Второй этап будет включать в себя расширение защиты на Кавказских Минеральных Водах. Третий этап предполагает расширение площади защиты в центре Ставропольского края — Александровском, Петровском, Грачевском, Труновском, Новоселицком, районах.