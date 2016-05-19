Калуга, 19 мая, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Порядка 101,8 млн рублей составляет задолженность управляющих компаний Калуги перед предприятием «Калугаоблводоканал» за оказанные услуги водоснабжения и водоотведения, сообщает 19 мая корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

По информации предприятия, только за месяц долг калужских УК вырос на 5 млн рублей. В списке должников 62 компании. Среди них имеются индивидуальные предприниматели, управляющие компании с ЖРЭУ и МУПы. В числе «отличившихся»: ООО «Калуга-Заказчик» с долгом в 19,854 млн рублей, ЗАО УК МЖД Октябрьского округа г. Калуги с задолженностью в 15,337 млн и ООО «УК ГУП КАЛУГИ» с долгами на 13,489 млн рублей. Доли ООО «ЖЭРУ №11» (4,353 млн. рублей) и ООО «УК «УПРАВДОМ» (3,246 млн. рублей).