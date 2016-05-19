Ярославль, 19 мая, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Порядок предоставления бюджетных субсидий на содержание кладбищ в Угличском районе вызвало критику Ярославского регионального управления антимонопольной службы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФАС.

Согласно утвержденному в 2014 году алгоритму, бюджетные средства на содержание кладбищ предоставлялись определенной организации — МУП «Риком» — без проведения каких-либо публичных процедур. Причем предприятие было создано администрацией района специально для этой цели, подчеркивают в УФАС.

«Администрация посчитала, что основания для применения в данной ситуации положений Федерального закона «О контрактной системе» отсутствуют. Действия администрации привели к ограничению конкуренции на рынке ритуальных услуг, благоустройства кладбищ — иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие указанные работы, не смогли принять участие в конкурсе», — отметил руководитель Ярославского УФАС России Алексей Ширков.

В результате антимонопольное ведомство усмотрело в действиях Администрации Угличского муниципального района нарушение федерального закона «О защите конкуренции» и потребовало отменить постановление, прописывающее механизм выделения субсидий. Администрация обжаловала решение УФАС в судебном порядке, однако Арбитражный суд поддержал позицию антимонопольного органа.