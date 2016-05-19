Красногорск, 19 мая, 2016, 12:50 — ИА Регнум. В пятницу, 20 мая в Подмосковье пройдет ежегодная акция «На работу на велосипеде». В этот день пассажиры пригородных поездов получат возможность провести свой велосипед бесплатно. Об корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОАО «ЦППК».

Колхозница на велосипеде. Александр Дейнека. 1935

В ходе акции «На работу на велосипеде» пассажиры ОАО «Центральная ППК» смогут бесплатно провезти с собой велосипеды от всех остановочных пунктов на территории Москвы и Московской области.

Во все остальные дни пассажиры могут бесплатно провозить велосипеды в непиковые часы: с 11:00 до 16:00, а также с 21:00 до 6:00. Чтобы бесплатно провезти велосипед, пассажиру необходимо при покупке билета в пригородной кассе получить специальный документ для прохода через турникет.

Отметим, что в ходе акции, по данным властей столицы, боле 10 тыс. москвичей будут передвигаться на велосипеде. Также, о своем намерении присоединиться к акции заявили порядка 60 крупных частных компаний, правительство Москвы и федеральные министерства. Для участников акции по городу будут установлены точки с бесплатными водой, фруктами, также, будет предоставляться скидка в кафе и велосалонах.

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