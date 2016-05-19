Калуга, 19 мая, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Сегодня, 19 мая, глава Калуги Александр Иванов поздравил горожан с наступающим Днем территориального общественного самоуправления и подвёл итоги работы территориальных общин областного центра.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, в марте этого года, депутаты приняли решение утвердить День территориального общественного самоуправления. Дата праздника ежегодно утверждается решением представительного органа. В 2016 году депутаты приняли решение провести День ТОС 22 мая.

«Общины в городе появились по инициативе самих калужан при поддержке депутатов городской Думы. Как пришли к этому? В микрорайонах много проблем: благоустройство дворовых территорий, асфальтирование дворов, ремонт дорог и тротуаров, благоустройство зеленых зон, скверов, парковых зон и т.д. Как было раньше? Жители писали жалобы чиновникам с просьбами эти проблемы решить и, практически, сами ничего не предпринимали, чтобы изменить ситуацию, ждали, что кто-то придет и всё сделает в их дворах и подъездах. Постепенно стало приходить понимание, что только вместе с местной властью при непосредственном участии жителей и под их пристальным контролем можно что-то изменить. Сейчас там, где образованы ТОСы, решение многих проблем происходит быстрее», — заявил глава городского самоуправления Александр Иванов.

По словам главы города «Мой округ — самый центр Калуги. А это — дома, построенные в 60-е годы, тесные дворы, точечная застройка. Мы регулярно собираем советы общин, в которые входят старшие по домам, наиболее активные и уважаемые люди, проживающие на территории этих общин, и определяем, что в первую очередь нужно в микрорайоне сделать, какие дворы заасфальтировать, где установить уличные тренажеры и так далее. Говорим о проблемах и ищем пути их решения, расставляем приоритеты. На такие встречи мы обязательно приглашаем руководителей различных подразделений городской управы, управления по работе с населением, городского голову или его заместителей, участковых. И сразу же намечаем вместе с ними как, когда, где и что именно будем делать. Не надо писать многочисленные запросы, письма, жалобы. Но при этом население четко понимает, что работы по благоустройству местная власть будет делать вместе с жильцами: город устанавливает детскую площадку, жильцы дома следят за ней, подкрашивают оборудование, убирают во время субботников, т. е. поддерживают всё то, что сделано городом, в надлежащем состоянии».

«Следует отметить четко налаженное взаимодействие ТОСов, депутатов и управления по работе с населением. Ежегодно по заявкам депутатов, которые активно участвуют в деятельности ТОСов, привозят землю для клумб, саженцы деревьев, кустов, а жители сами это высаживают, поливают, высаживают цветы, ухаживают за посадками дальше. На сегодняшний день в городе действуют 55 ТОС, которые объединяют почти 85% всех калужан. Более трети общин возглавляют депутаты городской Думы, в работе остальных принимают активное участие. Ни один акт приемки работ подрядчиков по асфальтированию дворовых территорий, установке спортивного оборудования, детских игровых комплексов не признается подписанным, если его не подписал депутат по этому округу и председатель ТОС или старший по дому. Ну, а если акт приемки не подписан, то и денег подрядчик не получит. Жильцы очень пристально все недоработки подрядчиков указывают в акте и пока эти недочеты не исправлены, не подписываю документы. Так же и с ремонтом дорог, тротуаров. Недавно к нам приезжали коллеги из Якутии, чтобы познакомиться с работой ТОСов. Уехали окрыленные этой идеей, решили развивать ТОСы у себя. Не зря ТОС «Калуга-2» занял в 2016 году третье место во Всероссийском конкурсе», — сказал Иванов.

«Движение ТОС развивается. Территориальные общины активно участвуют в утверждении планов застройки микрорайонов, определяя, какие социальные объекты необходимы в микрорайоне, где установить памятник, а где разбить сквер или парк. Один пример. Сейчас мы в каждом ТОСе рассматриваем вопросы размещения нестационарных торговых объектов и именно жители вместе с депутатом решают, какие торговые палатки и ларьки нужны, а какие нет, какие виды услуг (ремонт обуви, часов, продажа выпечки и т.д.) нужны в микрорайоне, а какие нет. Всё это будет учтено при принятии схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города. Происходит очень важная вещь: жители и муниципалитет обсуждают и решают вопросы местного значения вместе. При этом учитывается экономическая ситуация, возможности муниципалитета, расставляются приоритеты. Но всё происходит с участием жителей. Им ведь виднее, что нужно в первую очередь сделать на их территории, чтобы жилось комфортнее», — считает глава Калуги.

«Еще в 2001 году городская Дума заложила правовые основы территориального общественного самоуправления. Могу с уверенностью сказать, что территориальные общины города являются полноправными участниками процесса управления территорией, главным связующим звеном между жителями и органами местного самоуправления. Жители, увидев первые результаты совместной работы с муниципальными властями, как говорится, вошли во вкус. Им уже хочется, чтобы изменения к лучшему происходили быстрее, в большей мере. Построили детскую площадку — нужны спортивные уличные тренажеры для занятий воркаутом. Заасфальтировали двор — нужно выполнить работы по озеленению и благоустройству тротуаров и т.д. И, самое главное, они хотят в этом процессе принимать непосредственное участие! Всё меньше иждивенческих настроений, всё чаще мы говорим о совместной работе. Повысилась соревновательность среди общин на различных городских конкурсах, во многих ТОСах выпускаются информационные вестники, имеются собственные сайты. Именно ТОСы проводят своеобразный ликбез по проблемам ЖКХ для жителей: почему нужно платить за капитальный ремонт, как правильно выстроить взаимоотношения с управляющей компанией, как снизить потери электроэнергии в каждом конкретном доме и уменьшить счета за ОДН и многое другое. Зачастую к решению вопросов местного значения привлекаются предприниматели, организаций, бизнес которых находится на территории ТОС. Недавно созданы региональная и городская Ассоциация ТОС».

«Советы ТОС сегодня — это первая ступень, где жители могут получить ответы на свои вопросы, где их выслушают и объяснят реальную картину, подскажут выход из ситуации. Но никакая община не сможет существовать, если у нее нет поддержки власти. Община — это диалог власти и народа, поэтому желаю всем нам взаимопонимания и более тесного взаимодействия на благо нашей любимой родной Калуги! 22 мая в День территориального общественного самоуправления, установленного решением Думы, на многих площадках города состоятся праздничные мероприятия, в которых примут участие активисты ТОСов и тысячи калужан. Приглашаю всех! Счастья, здоровья, творческих удач и оптимизма!», — сказал Александр Иванов.