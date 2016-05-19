Москва, 19 мая, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Число жертв аварии автобуса, следовавшего из Цхинвала в Ленингор, возросло до шести, сообщает управление пресс-службы и информации Минобороны РФ.

wallsbox.ru Свечи

«Шесть офицеров погибли, более 16 получили травмы в результате падения в пропасть перевозившего военнослужащих автобуса на горной дороге Цхинвал — Канчавети в Южной Осетии. Все пострадавшие оперативно доставлены в медицинские учреждения города Цхинвал, где им оказывается вся необходимая помощь», — отмечают в пресс-службе МО.

Автобус в составе автомобильной колонны перевозил офицеров объединения, привлекаемых на учебно-методические сборы командного состава батальонного звена, к местам проведения занятий, уточнили в ведомстве. По указанию главы Минобороны Сергея Шойгу пострадавших перевезут в военные клинические госпитали имени Бурденко и Вишневского.

«С аэродрома Чкаловский вылетает самолет Военно-транспортной авиации с двумя бригадами высококвалифицированных военных медиков, оборудованный специальными медицинскими модулями, для оказания помощи и перевозки пострадавших в военные клинические госпитали имени Бурденко и Вишневского», — говорится в сообщении МО.

Причиной аварии в ведомстве назвали отказ тормозной системы автомобиля.