Степанакерт, 19 мая, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Впервые после боевых действий в Карабахе в начале апреля и переговоров в Вене президентов Армении и Азербайджана в зоне конфликта установилось относительное затишье.

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Министерство обороны Карабаха сообщило, что в ночь на 19 мая оперативная ситуация на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана оставалась спокойной.

«Противник нарушил договоренность о прекращении огня, применив лишь стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

18-го мая военное ведомство непризнанной республики сообщало об обстреле вооруженными силами Азербайджана карабахских позиций из минометов и гранатометов.

Судя по сообщению министерства обороны Азербайджана, случаев нарушения режима прекращения огня также стало намного меньше.

«Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 26 раз», — сообщила пресс-служба министерства 19-го мая.

Для сравнения, 18-го мая Баку заявил о 123-х нарушениях перемирия в Карабахе армянскими вооруженными силами.

Ситуацию в зоне карабахского конфликта прокомментировал 19го мая министр обороны Армении Сейран Оганян. По его словам минувшей ночью выстрелов на границе было сравнительно меньше. «Было зафиксировано самое меньшее число выстрелов», — заявил министр в ходе беседы с журналистами до начала заседания правительства.

Коснувшись случаев нарушения режима прекращения огня и состоявшейся в Вене встречи, Саргсян-Алиев, Сейран Оганян сказал: «В первую очередь, необходимо воздержаться от всех видов нарушений — выстрелов, диверсионно-разведывательных действий, а также внедрить механизмы международного расследования, которые предоставят возможность в случае нарушения режима выяснить, кто был инициатором нарушения и сделать адресное заявление».

По словам Оганяна, в ходе последних переговоров эти механизмы были обсуждены. «Президент Армении неоднократно повторял, что мы за установление подобных механизмов, посмотрим, как противоборствующая сторона относится к этому. Со стороны министерств обороны Армении и Нагорно-Карабахской Республики эти меры были неоднократно реализованы в одностороннем порядке. Думаю, что в результате любого спора состояние по созданию условий для мирного решения — создание атмосферы доверия», — заявил министр обороны Армении.