Москва, 19 мая, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий расширение категорий граждан, претендующих на «упрощенный» порядок получения вида на жительство в России, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым и Алексеем Диденко, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая. Предлагается расширить категории граждан, имеющих право на «упрощенный» порядок получения вида на жительство для обеспечения ветеранам Великой Отечественной войны, имевшим гражданство бывшего СССР и проживающим на территории России, возможности получения пенсии и других установленных законодательством для данной категории лиц социальных льгот.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ветераны Великой Отечественной Войны

Сейчас ветераны Великой Отечественной войны, имевшие гражданство бывшего СССР и проживающие на территории России, в упрощенном порядке принимаются в гражданство Российской Федерации.

«Ветераны войны, граждане бывшего СССР — это люди, которые внесли большой вклад в дело Победы в Великой Отечественной войне. Прожив практически всю трудовую жизнь в СССР, они имеют и моральное и экономическое право на получение пенсии на территории Российской Федерации в установленном законом порядке», — полагают парламентарии.