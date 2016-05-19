Иваново, 19 мая, 2016, 11:25 — ИА Регнум. 507 млн 207 тысяч рублей взносов на капитальный ремонт было получено, НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» в 2015 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила генеральный директор фонда Елена Сесягина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Капитальный ремонт

За минувший год фонд заключил договоры с подрядчиками на выполнение работ по капремонту многоквартирных домов на общую сумму в 529 млн 717 тыс. руб. Фактически же, по данным фонда, в 2015 году было освоено 216 млн 122 тыс. рублей — именно на такую сумму были выполнены работы подрядными организациями. Еще 96 млн 152 тысячи рублей фондом было освоено за четыре месяца 2016 года.

Как сообщила Елена Сесягина, на 1 января 2016 года остаток на счетах фонда составил 197 млн 812 тыс. рублей. «Указанные средства расходуются по назначению, то есть для оплаты работ по капитальному ремонту по заключенным в 2015 году договорам подряда, исполнение которых перешло на 2016 год. Всего на 2016 год перешло исполнение заключенных в 2015 году договоров подряда на общую сумму 305 млн 049 тыс. рублей», — сообщила генеральный директор фонда.

Отметим, согласно данным Фонда содействия реформированию ЖКХ на декабрь 2015 года, собственникам жилья было начислено в качестве взносов на капремонт 707,5 млн рублей, собираемость составила 560 млн рублей. На апрель 2016 года сумма начислений составила 352 млн рублей, фактически же было собрано 317,9 млн рублей.

По данным фонда, до осени прошлого года Ивановская область находилась в числе аутсайдеров по собираемости взносов (в июне — сентябре оплачивалась лишь половина от начисленных взносов), к концу года ситуация начала исправляться. По данным на 1 марта собираемость достигла 80%, регион находится на 36 месте среди субъектов РФ по этому показателю.

В 2014—2015 годах в Ивановской области было отремонтировано 220 многоквартирных домов, всего контракты заключены на ремонт 506 домов. Работы в 2016 году, по данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, в целом ведутся в соответствии с планом, хотя в отдельных муниципальных образованиях наблюдается отставание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля вопрос распоряжения взносами граждан на капремонт обсуждался на годовой коллегии Минстроя РФ. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил о планах создать прозрачный механизм управления средствами, собираемыми с граждан на капитальный ремонт домов: «Проработайте возможность того, чтобы средства граждан, собранные на капремонт, управлялись по правилам Центрального банка. Не понимаю, почему эти средства должны управляться как-то иначе, чем, например, Пенсионного фонда». Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис сообщил ИА REGNUM, что неосвоение средств в полном объеме стало главной проблемой реализации программы капремонта в 2015 году — по его словам, регионы оказались не готовы к высокому уровню собираемости платежей.