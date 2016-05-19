Москва, 19 мая, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Дискуссия по вопросам пенсионной реформы о возможности сохранения обязательного накопительного элемента пенсий будет продолжена, это вопрос будет решать следующий созыв Госдумы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая, об этом заявил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»), комментируя слова замглавы Минфина Алексея Моисеева о том, что государство не сможет обеспечить нормальный коэффициент замещения при выплате пенсий людям с высокими зарплатами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

«В целом задача построения и реформирования пенсионной системы, ее главная задача — это повышение коэффициента замещения, то есть сколько человек, выходящий на пенсию, будет получать от той заработной платы, которую получал раньше. Считается, что если коэффициент замещения близок к 40%, то это пенсия хорошая. Если коэффициент замещения меньше, то для того, чтобы его увеличить, существуют разные способы», — пояснил он.

Главный способ роста пенсий — это повышение зарплаты, отметил Жуков. «Потому что у нас солидарная система, и доходы от пенсионной системы формируются из отчислений тех, кто работает сегодня. Но, конечно же, важен и накопительный элемент: и обязательный накопительный элемент, и возможность для каждого человека, который получает высокую зарплату, уже сегодня откладывать дополнительно в частных фондах, накапливать свои средства, для того, чтобы при выходе на пенсию получать большую сумму», — сказал парламентарий.

Сейчас идет достаточно серьезная дискуссия в правительстве и между экономистами по поводу накопительного элемента — оставить ли его обязательным с учетом того, что уже накоплено, либо сделать его полностью добровольным, рассказал Жуков, напомнив при этом, что на протяжении последних лет принимается решение о заморозке этого элемента пенсионной системы. «Я думаю, что эта дискуссия будет продолжаться, разные специалисты будут высказываться по этому поводу, но думаю, что этот вопрос будет решаться следующим составом Госдумы», — резюмировал он.

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что государство может обеспечить коэффициент замещения 40% для пенсионеров, зарплаты которых были ниже 40−50 тысяч рублей, считает Моисеев. Людям с высокими зарплатами следует копить себе на пенсию самостоятельно в рамках добровольной системы пенсионных накоплений, полагает замминистра.