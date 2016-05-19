Бишкек, 19 мая, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Директор правозащитного центра «Кылым Шамы» Азиза Абдирасулова и председатель общественного фонда «Бир дуйно Кыргызстан» Толекан Исмаилова подали исковое заявление против президента Алмазбека Атамбаева в Первомайский районный суд столицы Киргизии.

wallsbox.ru Фемида

Правозащитницы просят судебные органы страны защитить их честь, достоинство и деловую репутацию, в связи с тем, что, по мнению активисток, киргизский лидер оскорбил их, публично назвав «верно отрабатывающими свои зарубежные гранты НПОшницами».

Также стало известно, что Толекан Исмаилова и Азиза Абдирасулова направили специальному докладчику ООН по правам правозащитников письмо, в котором описали сложившуюся ситуацию.

ИА REGNUM ранее сообщало, что президент Алмазбек Атамбаев в ходе выступления на церемонии награждения многодетных матерей страны орденами «Баатыр эне» («Богатырская мать»), несколько раз провел параллели между персонажами басен Ивана Крылова и лидерами политического объединения «Народный парламент». Также глава государства публично заявил о том, что у представителей этого оппозиционного движения и правозащитниц Азизы Абдирасуловой и Толекан Исмаиловой «одна цель — дестабилизация Киргизии любым путем, под любым предлогом и любой ценой».