Москва, 19 мая, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Совфед 15-го июня рассмотрит вопрос о назначении Генпрокурора, передает корреспондент ИА REGNUM 19-го мая. Срок полномочий Юрия Чайки истекает 22-го июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

В Совфеде считают, что нынешний Генпрокурор может сохранить свой пост — «другие кандидатуры не рассматриваются».

Отметим, что в Госдуме 8-го июня состоится «правительственный час» с участием Генпрокурора Юрия Чайки — традиционно вопросов к нему у депутатов будет много.

В соответствии с Конституцией России, Генеральный прокурор утверждается на должность и освобождается от должности Совфедом по представлению президента.