Ярославль, 19 мая, 2016, 11:15 — ИА Регнум. В Ярославской области создали сайт, посвященный Волголагу, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он появился по инициативе главного редактора Угличской газеты и журнала «Углече поле» Алексея Суслова.

На сайте размещаются материалы, посвященные Волгострою и увековечению памяти об этих событиях, грандиозных в своей значимости и трагизме.

«Мы не имеем права забывать, каких огромных человеческих потерь стоили гидрообъекты как в Угличе, так и в Рыбинске. Тысячи заключённых не выдержали нечеловеческих нагрузок при строительстве ГЭС, умерли от истощения и тяжёлых болезней… Все данные о заключённых Волголага, об их страшной судьбе до сих пор засекречены, и точных сведений о жертвах нет. Наш долг — хранить память о жертвах Волголага», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Суслов.

Одной из основных задач сайта является поддержка идеи создания в Угличе мемориала жертвам Волгостроя — заключенным, строившим ГЭС. Уже сейчас научное и культурное сообщество, а также простые угличане высказывают на сайте свое мнение о том, каким должен быть мемориал.