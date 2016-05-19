Самый крупный в мире ребенок родился в Индонезии
Джакарта, 19 мая, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Жительница Индонезии Ани Руссидин родила самого крупного в мире ребенка весом 8,7 кг, сообщает Daily Mail.
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Крупный ребенок
Для 41-летней женщины это третий ребенок. Сообщается, что на раннем сроке беременности врачи ей поставили диагноз «сахарный диабет» и постоянно наблюдали за здоровьем. Женщине сделали кесарево сечение, рост новорожденного составил 62 сантиметра, а вес — 8,7 кг.
Мальчик весом в 8,7 кг получил имя Акбар, что в переводе с местного мадурского языка значит «великий».