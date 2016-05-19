Краснодар, 19 мая, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Сильнейшим на чемпионате Европы по самбо, который прошел в Казани, стал спортсмен из Краснодарского края. Армавирец Давид Оганисян, выступавший в весовой категории до 90 кг, завоевал «золото» турнира, сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве физической культуры и спорта 19 мая.

SimonaR Награждение призеров

«В ходе турнира кубанский спортсмен дошел до финала, где ему противостоял самбист из Грузии. Главный поединок Давид Оганисян завершил в свою пользу», — рассказали в минспорта.

Не подкачала и сборная России. На этом турнире она одержала убедительную победу в командном зачете. В активе российских спортсменов — 16 золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.

Добавим, что континентальный турнир по спортивному и боевому самбо в Казани собрал сильнейших спортсменов из 30-ти европейских стран. Следующий чемпионат Европы по самбо состоится в мае 2017 года в Минске.

Напомним, что Кубань также отличилась и на всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике. На днях «золото» соревнований взяла представительница Краснодарского края Елизавета Чупрынина. «Серебро» досталось Ангелине Фадеевой из Астрахани, на третьей ступени пьедестала оказалась Екатерина Соколова из Самары.

Турнир проходил в Геленджике и собрал 120 спортсменок из российских регионов. За победу боролись «художницы» из Москвы и Московской области, Астрахани, Владивостока, Красноярска. Соревнования проходили по программе мастеров спорта в индивидуальном многоборье.