Каир, 19 мая, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Самолет авиакомпании EgyptAir, пропавший в ночь на 19 мая над Средиземным морем, разбился поблизости от греческого острова Карпатос, сообщает France Press со ссылкой на свой источник в одном из аэропортов Греции.

Julian Herzog Airbus A320

Напомним, самолет египетской авиакомпании совершал рейс Париж — Каир, когда он пропал с экранов радара.

На его борту находилось 56 пассажиров и десять членов экипажа. Официальные лица Каира и Франции не исключают возможность теракта на борту воздушного судна.