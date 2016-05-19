Ярославль, 19 мая, 2016, 10:59 — ИА Регнум. В Ярославской области деятельность фонда капремонта предлагают взять под общественный контроль. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве региона.

С такой инициативой выступила Общественная палата Ярославской области, которая провела расследование по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов и выявила основные проблемы этого процесса в регионе.

По мнению авторов расследования, повышению качества проводимых ремонтных работ будет способствовать составление реестра недобросовестных подрядных организаций. А ущерб, нанесенный в ходе капремонта, собственникам должен компенсировать сам фонд, который в дальнейшем сможет требовать возмещения расходов у подрядчиков через суд. Кроме того, общественники предлагают упростить процедуру получения историко-культурных и других экспертиз при подготовке домов, являющихся объектами культурного наследия, к проведению капремонта.

«Крайняя сложность процесса создания и согласования необходимой документации — большая проблема как для жителей таких МКД, так и для фонда. Алгоритм получения документации длительный, сложный и состоит из множества пунктов. В результате из 150 объектов, запланированных к ремонту в 2015 году, торги состоялись только по 19. Низкая стоимость проектных работ при значительных затратах времени и сил делает такие дома непривлекательными для подрядчиков», — отмечается в докладе Общественной палаты.

Впрочем, в Правительстве Ярославской области считают, что дома-памятники культурного наследия необходимо признавать аварийными, переселить людей в благоустроенное жилье и искать меценатов, которые захотели бы восстановить исторические объекты.

«По оценке Фонда содействия реформированию ЖКХ, Ярославская область занимает 39-е место по реализации программы капремонта среди 85 субъектов РФ. Это далеко не худший показатель, но нам, безусловно, есть над чем работать», — прокомментировал председатель правительства региона Александр Князьков, поблагодарив Общественную палату за проявленный интерес к теме капремонта.