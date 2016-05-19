EgyptAir призывает дождаться официальных данных о самолете А320
Каир, 19 мая, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Авиакомпания EgyptAir призвала дождаться официальных заявлений оперативного штаба в Каире (Египет) по причинам крушения А320, говорится в Twitter компании.
Кроме того перевозчик опроверг предварительные причины крушения, опубликованные СМИ. Министерство гражданской авиации Египта также заявило, что причины пропажи самолета пока не установлены.
Министерство торгового флота Греции сообщило, что у него нет данных о вспышке в небе над Средиземным морем, где предположительно пропал самолет. Сообщения о «вспышке», которую якобы видели очевидцы, также не подтверждаются ведомством.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая над Средиземным морем с экранов радаров пропал самолёт Airbus A320. Ведутся поиски в акватории Средиземного моря. На борту А320 находились 56 пассажиров, в основном, граждане Египта и Франции, а также 10 членов экипажа.