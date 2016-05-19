Каир, 19 мая, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Авиакомпания EgyptAir призвала дождаться официальных заявлений оперативного штаба в Каире (Египет) по причинам крушения А320, говорится в Twitter компании.

Robert Underwood Airbus A320

Кроме того перевозчик опроверг предварительные причины крушения, опубликованные СМИ. Министерство гражданской авиации Египта также заявило, что причины пропажи самолета пока не установлены.

Министерство торгового флота Греции сообщило, что у него нет данных о вспышке в небе над Средиземным морем, где предположительно пропал самолет. Сообщения о «вспышке», которую якобы видели очевидцы, также не подтверждаются ведомством.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая над Средиземным морем с экранов радаров пропал самолёт Airbus A320. Ведутся поиски в акватории Средиземного моря. На борту А320 находились 56 пассажиров, в основном, граждане Египта и Франции, а также 10 членов экипажа.