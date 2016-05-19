Село Тамбовка, Амурская область, 19 мая, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Установлена личность телефонного террориста, сообщившего 18 мая о готовящемся в Московском ЦУМе взрыве. Им оказался 15-летний школьник из Тамбовского района Амурской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

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Подросток признался в содеянном и заявил, что звонил в полицию ради шутки. По данному эпизоду было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Подобное деяние наказывается лишением свободы на срок до трех лет

Напомним, что 18 мая в дежурную часть ОМВД России по Тамбовскому району Амурской области поступил телефонный звонок о готовящемся в Московском ЦУМе взрыве.

Была проведена эвакуация персонала торгового центра и обследованы помещения ЦУМа. Никаких взрывных устройств или взрывчатых веществ обнаружено не было.

Отмечается, что школьник уже признался в содеянном, сказав, что позвонил в полицию ради шутки. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). «В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние можно лишиться свободы на срок до трех лет», — добавили в УМВД.

Ранее сообщалось, что накануне полиция эвакуировала персонал магазина, после чего кинологи обследовали помещения торгового центра. Никаких взрывных устройств или взрывчатых веществ в ходе обследования они не обнаружили.