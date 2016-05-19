Ростов-на-Дону, 19 мая, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Чиновники Ростова-на-Дону не поленятся покрутить педали и отправятся на работу на велосипедах. Оставят в гаражах своих четырехколёсных коней представители городской власти завтра, сообщили ИА REGNUM 19 мая в администрации донской столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «На работу на велосипеде»

Сменит ли руководство города деловые костюмы и галстуки на спортивную экипировку, присоединившись к всероссийской акции «На работу на велосипеде», неизвестно. Также не уточняется, на чём отправятся чиновники на деловые встречи и выездные совещания в течение дня.

Напомним, что Минтранс РФ установил дни отказа от автомобиля и общественного транспорта. Выбрать велосипед для передвижения в 2016 году рекомендуется 20 мая и 22 сентября. В Ростове-на-Дону акцию организуют управление по физической культуре и спорту и городская служба проката велосипедов.

Уточняется, что велосипедистов ожидают скидки на прокат двухколёсного «друга».