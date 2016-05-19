Владивосток, 19 мая, 2016, 10:56 — ИА Регнум. В Приморье прокуратура выявила нарушения при содержании свыше 500 мостовых сооружений, которые расположены на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения. Губернатору Владимиру Миклушевскому поручили исправить ситуацию, которая возникла по вине чиновников, вовремя не принявших мер к ремонту объектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель краевой прокуратуры Елена Телегина.

Niksy Старый мост

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В рамках масштабной проверки, которая была организована прокуратурой Приморья, выявлены нарушения при содержании более 500 мостовых сооружений, расположенных на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения.

«По факту непринятия департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края достаточных мер к надлежащему содержанию и ремонту автомобильных дорог и мостовых сооружений регионального значения главе субъекта Владимиру Миклушевскому внесено представление об устранении нарушений закона. Оно находится на рассмотрении», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2016 года в Приморье обрушились уже четыре моста. Первыми 23 февраля в реку упали несколько пролётов моста на трассе Владивосток — Находка (посёлок Новолитовск). Следом, в ночь на 18 марта, частично обрушился мост на участке дороги Уссурийск — Яконовка. После этого в Яковлевском районе обрушился мост между населенными пунктами Яковлевка и Кировка, а также мост местного значения (28 апреля и 16 мая соответственно).

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Отметим, что в первом случае сотрудники администрации Приморского края оперативно попытались возложить вину на водителя большегруза, который якобы превысил нагрузку на мост. Однако в региональном СКР в рамках расследования уголовного дела заявили о поспешности таких выводов. Аналогичное видение чиновники представили и после обрушения моста 28 апреля в Яковлевском районе. Тогда в «Белом здании» сделали лишь поправку на то, что транспортное средство являлось лесовозом.