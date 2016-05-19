Казань, 19 мая, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Пожилой мужчина, переходящий проезжую часть в неустановленном месте, попал под колеса автобуса на Тэцевской улице и был госпитализирован с тяжелыми травмами головы, сообщает пресс-служба ГИБДД по городу Казани.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Пассажирский автобус

Инцидент произошел в 17:05 на перекрестке улиц Тэцевская и Хлебозаводская. 76-летний пенсионер намеревался пересечь дорогу вне зоны пешеходного перехода, однако попал под колеса автобуса, которым управлял 28-летний водитель.

Отмечено, что в ДТП виноват не только пешеход — шофер не выбрал безопасную скорость движения. К счастью, никто из 15 пассажиров, находящихся в момент аварии в салоне автобуса, не пострадал.

Пенсионер был доставлен на «скорой» в больницу, медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговою травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану затылочной области. Обстоятельства происшествия устанавливаются.