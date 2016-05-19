Пекин, 19 мая, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Китайские интернет-пользователи активно обсуждают первые шпионские фотографии нового седана Peugeot 308, официальная презентация которого состоялась в начале мая на Пекинском автосалоне.

auto.21cn.com Peugeot 308

Как стало известно после презентации автомобиля, седан будет доступен только для покупателей из КНР. Запечатленный на фото Peugeot 308 в настоящее время проходит дорожные испытания перед началом продаж, стартующих в сентябре 2016 г., Сборка обновленного седана от Peugeot будет производится на совместном предприятии Dongfeng-PSA в Китае, пишет «Цичэ чжэцзя».

Автомобиль будет доступен с 2 версиями двигателей: турбированным 1,2-литровым двигателем, развивающим 136 л.с., и 1,6-литровым мотором, мощностью в 117 л.с. Турбированная версия будет оснащаться как 5-ступенчатой ручной коробкой переключения передач, так и 6-ступенчатым «автоматом». Для версии автомобиля с двигателем 1,6-литра предусмотрена только ручная трансмиссия.

Официальная стоимость седана Peugeot 308 станет известна накануне старта продаж. Ожидается, что цена на новинку от Peugeot не превысит отметки в 250 тыс. юаней.