Вашингтон, 19 мая, 2016, 10:43 — ИА Регнум. В оборонный бюджет США на 2017 год, проект которого приняла палата представителей американского конгресса, заложены статьи на военную помощь Украине. В 2017 году сумма на $100 млн меньше, чем в 2016 году, пишет газета «Известия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

Общая сумма бюджета составила $602 млрд, в том числе на военную поддержку Киева планируется израсходовать $150 млн, для сравнения: в текущем бюджете сумма составляла $250 млн.

Также бюджет предусматривает военную помощь странам ЕС. Вместе с расходами на Украину из бюджета будет выделено $3,4 млрд.

Проект бюджета был одобрен 277 конгрессменами, против проголосовали 147. Предполагается, что теперь проект пройдёт согласование с сенатом, что должно произойти до конца этого месяца.