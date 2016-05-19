Черкесск, 19 мая, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Начинающие фермеры Карачаево-Черкесии получили гранты на развитие своих хозяйств. При рассмотрении бизнес-планов в первую очередь отбирались проекты, направленные на развитие молочного и мясного скотоводства. Их доля в общем количестве фермерских хозяйств, получивших помощь от государства, составила 98%.

ayaronline.ir Производство молока

Как сообщили ИА REGNUM 19 мая в пресс-службе главы и правительства Карачаево-Черкесии, денежные средства были выделены по федеральной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров на 2015−2017 годы». Общее число получивших поддержку сельхозпроизводителей составило 131. Претендовали же на субсидии 385 начинающих фермеров, представивших свои бизнес-проекты на конкурс.

Как отметили в правительстве, программа поддержки начинающих фермеров действует с 2012 года. За это время государственную поддержку в виде грантов на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств получили 497 жителей республики.

Как ранее заявлял министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесии Умар Биджиев, в республике в2015 году было произведено более 235 тысяч тонн молока, из них на долю сельскохозяйственных организаций приходится только 65 тысяч тонн, остальное производят личные подсобные хозяйства.