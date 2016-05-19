Санкт-Петербург, 19 мая, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) существенно снизило негативное влияние западных санкций на российский рынок. Об этом заявил спикер Государственной думы Сергей Нарышкин на IV международном форуме «Евразийская экономическая перспектива», передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Евразийская интеграция развивается в крайне непростых условиях. Нарастают кризисные явления в мировой экономике, резко упали цены на энергоносители, к тому же есть определенное технологическое отставание, плюс практика так называемых санкций. Однако создание нашего союза существенно снижает негативный эффект подобных вызовов, а внешние трудности не только останавливают, а укрепляют», — сказал Нарышкин.

По его словам, укрепление национальных экономик стран-участниц ЕАЭС происходит даже в условиях проблем с курсом национальных валют. В частности, укреплению способствует открытый для стран-участниц шестой по величине в мире рынок товаров, труда и капиталов.

«При всех проблемах с курсом национальных валют, а в немалой степени это связано с долларизацией экономики, наш объем взаимной торговли в натуральном выражении, сохранился», — сказал Сергей Нарышкин.

Глава Госдумы уверен, что привлекательность Евразийского экономического союза будет расти, в том числе и благодаря структурной модернизация евразийского экономического пространства. Он напомнил, что во второй половине 2016 года для четырех стран открывается общий рынок лекарств и медицинской техники.

По словам Нарышкина, наибольший эффект от интеграции получили страны, присоединившиеся к ЕАЭС в 2015 году. Например, как сообщил Нарышкин, экспорт овощей и фруктов в натуральном выражении из Армении в Казахстан всего за год вырос более чем в 7 раз.

«Знаем, что в целом ситуация в экономике остается непростой. При этом 70% сокращения стоимостного объема экспорта стран Евразийского экономического союза обусловлено именно падением цен на нефть и природный газ. Однако полагаю, все самое сложное позади. С помощью диверсификации и углубления интеграционных связей наши экономики в скором времени вернутся к реальному росту, и он будет в скором времени всё меньше зависеть от динамики мировых цен на энергоресурсы», — заявил спикер Госдумы РФ.

Напомним, Евразийский экономический союз — международная организация региональной экономической интеграции, учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе. Государствами-членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Российская Федерация. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.