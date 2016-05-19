Чебоксары, 19 мая, 2016, 10:22 — ИА Регнум. В Чувашии после загоревшегося на полном ходу автобуса и обстрелянного неизвестными троллейбуса произошло новое ЧП — на трассе загорелась машина скорой помощи. В салоне во время происшествия находились два врача, никто не пострадал, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по республике.

21.mchs.gov.ru Загорелась машина «скорой помощи»

Возгорание произошло в Ядринском районе республики на 19-м километре трассы «Сура». Вспыхнул УАЗ скорой медицинской помощи, следовавший в город Чебоксары. Огонь охватил двигатель машины во время движения. Сбить пламя самостоятельно водителю не удалось. Пожар ликвидировали прибывшие спасатели, которым потребовалось не более пяти минут. В результате ЧП поврежден силовой отсек авто.

Водитель и врачи не пострадали. По предварительным данным, они ехали не по вызову, а возвращались в Чебоксары с мероприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 марта в центре Чебоксар загорелся пригородный пассажирский автобус, следовавший по маршруту Чебоксары — Моргауши. На момент возгорания в салоне пассажиров не было: их водитель высадил на вокзале в Чебоксарах. Транспортное средство сгорело полностью, восстановлению не подлежит. По данным спасателей, причиной стала неисправность узлов и механизмов транспортного средства. По информации чувашских спасателей, автобус был 2004 года выпуска. Ранее он прошёл технический осмотр.