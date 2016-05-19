Москва, 19 мая, 2016, 10:20 — ИА Регнум. Рубль торговался 18 мая в режиме коррекции. По мнению аналитика ГК ИнстаФорекс Игоря Ковалева, покупкам валюты не способствовала неустойчивая динамика цен на нефть, а также технический фактор — уровень 64,50 оказался слишком сильным для уверенного пробоя. К тому же, доллар укреплялся по всем фронтам на возродившихся ожиданиях в отношении июньского повышения ставки ФРС США.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

«Российская валюта оказалась под давлением из-за совокупности факторов. Во-первых, нефть сорта Brent показала волатильную динамику и на этот раз не смогла послужить четким ориентиром для рубля. Во-вторых, регулятор заявил, что если экономические показатели позволят, в июне возможно повышение ставки. Такая уверенная риторика надавила на рисковые активы, включая Brent, заставив цены откатиться в район $48,50», — пояснил Ковалев.

Читайте также: «У рубля свои фобии»

«На фоне окрепнувшего доллара и подешевевшей нефти складываются предпосылки для развития начатой коррекции российской валюты. Скорее всего, сегодня доллар/рубль откроется скачком вверх и будет активно укрепляться в течение дня. При пробое сопротивления в районе 66,50 руб. восхождение может ускориться», — считает эксперт.

Читайте также: «Доллар заставили уйти выше 65 рублей»

Как сообщало ИА REGNUM, первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева заявила, что регулятор может проводить валютные интервенции без предварительного предупреждения в случае рисков финансовой стабильности. На 19 мая Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара США и евро. Так, доллар подорожал на 55,03 копейки до 65,0641 рубля. Евро вырос на 20,71 копейки и составил 73,3077 рубля. Цена нефти марки Brent снизилась и составляет 48,25 доллара за баррель.