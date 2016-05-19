Киев, 19 мая, 2016, 10:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман вечером 18 мая провел встречу с особым посланником и координатором по энергетическим вопросам государственного департамента США Амосом Хокстайном, на которой обсуждалось «углубление взаимодействия двух стран в сфере энергетической независимости Украины».

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Об этом сообщает пресс-служба правительства Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

По информации украинского Кабмина, Гройсман сообщил представителю США, что его правительство принимает необходимые решения, «направленные на достижение энергоэффективности и энергонезависимости, а также на уничтожение коррупционных схем, которые существуют в этой сфере».

«Достижение энергонезависимости должно быть одним из главных приоритетов страны, особенно в условиях российской военной агрессии. Я всегда говорил, что Россия пошла на нас не только оружием и танками — мы получили экономическую, информационную и энергетическую агрессию. Поэтому наша задача абсолютно четкая — рационально и эффективно потреблять и максимально извлекать собственные энергетические ресурсы как традиционные, так и альтернативные», — подчеркнул украинский премьер.

Поэтому, по его словам, углубление сотрудничества Украины и США в этом направлении имеет стратегическое значение.

«Я полностью поддерживаю максимальное углубление нашего взаимодействия во всех возможных направлениях для достижения цели — быстрой, эффективной энергонезависимости нашего государства», — отметил Гройсман.

ИА REGNUM напоминает, что подготовка к предстоящему отопительному сезону на Украине будет проведена при поддержке США. В частности, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик поддержал инициативу Вашингтона о сотрудничестве по этому вопросу.