Рязань, 19 мая, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Около трех тысяч рабочих мест дополнительно получит Рязанская область с реализацией проекта строительства молочно-товарного комплекса полного цикла. Об этом губернатор Олег Ковалев заявил по итогам подписания трехстороннего соглашения о строительстве комплекса с Российским фондом прямых инвестиций и компанией Charoen Pokphand Group, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Алексей Степанов. Коровы на водопое. 1908

Олег Ковалев отметил, что проект стоимостью около миллиарда долларов планируется реализовать в течение года. Проект включает в себя строительство мега-фермы, на которой будет содержаться 80 тысяч голов скота, из них — 40 тысяч дойных коров. Также будут построены цеха переработки — предприятие будет выпускать молочные продукты, в том числе твердые и мягкие сыры. Продукцию планируется поставлять не только в российские регионы, но и за рубеж.

При этом, подчеркнул Олег Ковалев, предприятие не станет конкурентом для местных производителей молока, так как здесь будут производить продукцию, которая не выпускается в области.

«Это сложный, ультрасовременный проект. В результате его реализации в регионе будет создано две тысячи рабочих мест. Если брать сопутствующие отрасли: логистику, сферу обслуживания, то и все три тысячи», — сказал губернатор.

«Все службы правительства области я настраиваю на быструю и четкую работу совместно с нашими тайскими и китайскими партнерами», — подчеркнул губернатор.

Он уточнил, что комплекс будет удобно расположен с точки зрения логистики, наличия необходимых коммуникаций, а также с точки зрения развития агротуризма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соглашение о строительстве молочного комплекса было подписано 18 мая в рамках форума «Российско-Таиландский бизнес-диалог» в Санкт-Петербурге. Документ в присутствии председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Королевства Таиланд Прают Чан-Оча подписали губернатор Рязанской области Олег Ковалев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и исполнительный вице-председатель компании Charoen Pokphand Group Супакидж Чераванонт.