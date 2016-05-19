Улан-Удэ, 19 мая, 2016, 10:05 — ИА Регнум. В Бурятии 19 мая зарегистрировано 16 действующих лесных пожаров на общей площади около 22 тыс. га в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кижингинском, Прибайкальском и Курумканском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

Иван Шишкин. Лес. 1985

Ликвидируют возгорания около 1 200 человек. Задействовано более 200 единиц тяжелой и лесопожарной техники. 19 мая в Бурятию прибыли парашютисты-пожарные Алтайской базы авиационной охраны лесов.

За прошедшие сутки в регионе ликвидировано восемь очагов лесных пожаров на общей площади более 2,6 тыс. га. Еще шесть очагов на общей площади более 9,7 тыс. га локализовано в Еравнинском, Мухоршибирском, Прибайкальском и Хоринском районах. Новых возгораний за прошедшие сутки не обнаружено.

Добавим, с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 223 очага лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 60 тысяч га. В 2015 году к 19 мая было зарегистрировано 509 очагов. Пройденная огнем площадь превышала 82 тыс. га. По фактам возникновения лесных пожаров возбуждено 17 уголовных дел.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 18 мая в Бурятии было зарегистрировано 28 действующих лесных пожаров на общей площади около 18 тыс. га в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кижингинском, Мухоршибирском, Прибайкальском и Курумканском районах. В городе Улан-Удэ наблюдалось задымление, связанное с возгораниями, действующими в Прибайкальском районе республики.