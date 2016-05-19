Москва, 19 мая, 2016, 09:55 — ИА Регнум. Движение поездов в центр по Сокольнической ветке Московского метрополитена восстановлено после инцидента с пассажиром, сообщает пресс-служба метро.

Дарья Антонова ИА REGNUM Движение поездов в московском метро

В 8:20 мск было остановлено движение поездов в центр от станции метро «Юго-Западная». В 8:28 поезда начали движение по графику.

По предварительным данным, на станции метро «Проспект Вернадского» на рельсы упал пассажир.