Москва, 19 мая, 2016, 09:49 — ИА Регнум. Россия не должна оправдываться по поводу того, где она хочет поставить военную базу, уверен писатель Сергей Шаргунов. Об этом он заявил в эфире программы «Специальный корреспондент» 18 мая на телеканале Россия 1, комментируя позицию западных СМИ о расширении Россией военного присутствия в Сирии.

Шахматы

«Наша великая страна не должна оправдываться по поводу того, где мы хотим поставить военную базу. Наши недоброжелатели даже здесь, в беспременно солнечной акции, пытаются усмотреть какой-то милитаристский умысел. На обложке советского учебника были эти колонны Пальмиры. Она для нас имеет большое значение», — прокомментировал гость программы.

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Его поддержал бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Ливии, Йемене и Тунисе Вениамин Попов. Дипломат подчеркнул благородность миссии России, которая освободила и спасла это чудо (прим. ИА REGNUM — Пальмиру), и назвал извращённой западную логику.

«Здесь же спасли город, спасли чудо человеческой цивилизации, устроили замечательнейший концерт, который потряс, по крайней мере, половину мира. И после этого нас ещё обвиняют в том, что там у нас какая-то база. То есть во всём видят только нехорошее, чёрное», — обозначил Вениамин Попов.

Как сообщало ИА REGNUM, Пальмира была освобождена сирийской армией от террористов в конце марта 2016 года. В мае международное издание Associated Press утверждало, что Россия строит военную базу в исторической части сирийского города. Минобороны РФ эту информацию опровергло, объяснив снимки спутников созданием временного лагеря Международного противоминного центра. Причём его развернули с разрешения властей Сирии.