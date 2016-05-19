Берлин, 19 мая, 2016, 09:55 — ИА Регнум. Мнение отдельных глав государств и правительств стран Евросоюза о том, что с России снимут санкции после выполнения минских договорённостей, не является единым мнением и окончательным решением руководства ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Варево

Такого соглашения пока не достигнуто, и санкции против Москвы могут быть продлены. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в интервью газете Die Welt.

Могерини предполагает, что санкции будут продлены. «Главы государств и правительств стран ЕС увязали отмену санкций с полной реализацией минских соглашений. Этого пока не достигнуто», — заявила она. По её мнению, для ЕС важно единство в принятии решений, и насчёт санкций также должно быть достигнуто общее соглашение.

По словам Могерини, Москву раньше считали стратегическим партнёром ЕС. «Сегодня это уже не так, но она по-прежнему остается стратегической страной», — сказала она.

Могерини отметила, что правительства европейских государств должны во второй половине года оценить ситуацию с выполнением минских договорённостей. Также от них требуется изложить своё видение дальнейшего урегулирования украинского конфликта.