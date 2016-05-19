Мадрид, 19 мая, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Финальный футбольный матч Лиги Европы завершился победой «Севильи» над «Ливерпулем» со счетом 3:1, сообщает «Р-Спорт».

sevillafc.es ФК «Севилья» с кубком Лиги Европы

Испанский клуб уже в пятый раз побеждает в финале Лиги Европы за свою историю и третий раз подряд становится становится обладателем второго по значимости клубного европейского трофея.

Это является бесспорным рекордом среди футбольных клубов Европы.

Кроме того, победитель этого матча получает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Для обеих команд исход встречи был очень важен в этом ключе, так как и «Ливерпуль» и «Севилья» очень слабо выступили в национальных чемпионатах этого сезона.