Москва, 19 мая, 2016, 09:41 — ИА Регнум. Российские военные разминировали материальное пространство Пальмиры, а маэстро Гергиев разминировал духовное пространство. Об этом в рамках передачи «Специальный корреспондент» на телеканале Россия 1 18 мая заявил журналист, главный редактор телеканала ВГТРК «История» Алексей Денисов.

mil.ru Валерий Гергиев с симфоническим оркестром во время концерта «С молитвой о Пальмире»

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«У меня есть друг флорентинец, он, посмотрел концерт маэстро Гергиева, позвонил мне и сказал: «Я впервые понял, что значат для русских слова Фёдора Михайловича Достоевского — «красота спасёт мир». Это является сердцевиной вашей культуры: посреди хаоса, мировой несправедливости призывать к добру, любви, красоте. Я восхищаюсь вашими благородными военными, которые, рискуя своей жизнью, освободили и спасли этот шедевр мировой культуры для всей цивилизации, включая европейскую», — рассказал Алексей Денисов.

От себя спикер добавил, что наравне с тем, как российские военные разминировали материальное пространство Пальмиры, маэстро Гергиев разминировал духовное пространство от ненависти, страха и ужаса.

Как сообщало ИА REGNUM, концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева «С молитвой о Пальмире» состоялся 5 мая в римском амфитеатре сирийского города. Кроме того, к собравшимся на концерте с видеообращением выступил президент России Владимир Путин.