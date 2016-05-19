Москва, 19 мая, 2016, 09:39 — ИА Регнум. Котировки нефтяных фьючерсов снижаются в ходе электронных торгов 19 мая, свидетельствуют данные Лондонской и Нью-Йоркской бирж.

img.com.ua Нефть

К 9:31 мск фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле опустились на 1,620% до $48,15 за баррель. Нефть WTI к этому времени подешевела на 1,176% до $47,63 за баррель.

Нефтяные фьючерсы дешевеют на фоне укрепления доллара США после выхода протоколов апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США с прогнозом о повышении базовой процентной ставки в стране июне.

Также на нефть влияет статистика Минэнерго США, согласно которой в стране выросли запасы нефти за неделю, завершившуюся 13 мая — 541,3 млн баррелей (+1,3 млн).