Москва, 19 мая, 2016, 09:35 — ИА Регнум. Американцы не понимают, как можно справиться с террористами, после чего предоставить народу право самому определять своё будущее. Таким образом в прямом эфире «Специального корреспондента» на канале Россия 1 18 мая зампредседателя Госдумы РФ Сергей Железняк прокомментировал сообщение западных СМИ о том, что Россия строит в Пальмире ещё одну военную базу.

mil.ru Пальмира

«Та «утка», которая была распространена через Associated Press, была распространена в расчёте на западный, прежде всего, американский, менталитет. Он связывает то или иное военное присутствие, не с освобождением и наведением мира на той или иной территории, а с расширением своего военного присутствия», — уверен Сергей Железняк.

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«Если бы там были американцы, они бы, безусловно, сделали бы там базу, — продолжил спикер. — Они не понимают, как можно помочь справиться с террористами, после этого уйти и предоставить народу право самому определять своё будущее. В их менталитете это никак не укладывается».

Как сообщало ИА REGNUM, Associated Press 17 мая распространило информацию о том, что Россия строит военную базу в исторической части сирийского города Пальмира. Реакция Минобороны РФ не заставила себя ждать. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что никаких российских военных баз на территории Пальмиры нет, а на опубликованных спутниковых снимках запечатлён временный лагерь Международного противоминного центра.