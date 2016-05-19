Вашингтон, 19 мая, 2016, 09:34 — ИА Регнум. В ходе телефонный переговоров между президентом США Бараком Обамой и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом был поднят вопрос о состоянии, в котором на данный момент находится сирийский конфликт. Также главы государств обсудили вопрос борьбы с терроризмом «Исламского государства» (ИГ — запрещена в России), сообщает пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Ситуация в Сирии стала основной темой переговоров. Оба участника диалога пришли к соглашению, что меры по уничижению ИГ должны быть усилены в срочном порядке. По мнению Обамы и Эрдогана, нельзя допустить, чтобы ИГ осуществило свои террористические операции на территории Турции.

Обама отметил, что для поддержки режима прекращения огня в Сирии важным фактором является международное сотрудничество. Также оно играет большую роль в «достижении прогресса в переговорах по политической передаче власти в Сирии».

Речь на переговорах шла не только о террористах ИГ, но и о других группировках, действующих в Сирии. «Два лидера обсудили возможности углубления сотрудничества в борьбе со всеми террористическими группировками, включая Рабочую партию Курдистана. В этом контексте Обама выразил приверженность США безопасности Турции как союзника по НАТО», — говорится в сообщении.

Напомним, что Рабочая партия Курдистана в Турции считается террористической организацией. Она отстаивает политические права курдов в Турции и создание курдской автономии в составе этой страны. Анкара требует, чтобы США признали РПК террористической структурой.