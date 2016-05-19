Тайное и рейтинговое: алтайские «единороссы» готовы к голосованию
Барнаул, 19 мая, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Алтайские «единороссы» готовы к Единому дню предварительного голосования — 22 мая. Такой вывод можно сделать из официального сообщения, опубликованного на сайте партии.
Руководитель регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Трофимов в ходе пресс-конференции напомнил журналистам, что голосование это будет тайным и рейтинговым. При этом, по его словам, основные принципы, обозначенные съездом партии — открытость, конкурентность, легитимность — были полностью соблюдены.
«Все участники имели возможность принять участие в дебатах. Оргкомитет организовал три дополнительные площадки, чтобы все участники смогли высказаться не менее двух раз. Неучастие в дебатах или работа только в рамках одной площадки — основание для снятия», — подчеркнул лидер алтайских «единороссов».
Конкурентность предварительного голосования отражена в составе и количестве его участников, — полагает Борис Трофимов.
По поводу легитимности предварительного голосования алтайские «единороссы» заявили, что чистота процедуры для них важнее процентов явки. Они полагают, что репутационные риски должны быть сведены к нулю.
«Оргкомитет довел до участников голосования категорический запрет на массовый подвоз избирателей. Принято решение о порядке присутствия журналистов при работе счетных комиссий: партия допускает прессу к освещению не только процедуры голосования (с 08:00 до 20:00), но и подсчета бюллетеней. Участники имеют право направлять своих наблюдателей», — подчеркнул лидер алтайских единороссов Борис Трофимов. Пакеты с тремя комплектами бюллетеней будут направлены во все счетные комиссии до 20 мая. Их изготовление, а также работа членов комиссий и аренда помещений, оплачены из средств партии. Результаты голосования будут известны уже 23 мая.
«24 мая мы утвердим результаты голосования и сформируем списки в соответствии с рейтингом. Это пока не списки для выдвижения. По Алтайскому краевому Законодательному Собранию их будет утверждать краевая партийная конференция, по Госдуме — Съезд партии», — сказал Трофимов.
Участники, занявшие первые места по результатам рейтингового голосования в своих округах, будут выдвинуты по этим же округам как кандидаты от партии «Единая Россия». Территориальные группы и на краевом, и на федеральном уровне также будут формироваться, исходя из результатов предварительного голосования, но окончательное решение по ним будут приниматься общим решением — на конференции и на съезде партии «Единая Россия», — отметили в «Единой России».
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Единый день голосования в Алтайском крае состоятся не только выборы депутатов Госдумы РФ. Избрать необходимо также парламентариев в Алтайское краевое законодательное собрание (АКЗС). В 2016 году, как и пять лет назад, выборы в АКЗС пройдут по смешанной системе: 34 депутата будут избраны по партийным спискам, а 34 — по одномандатным округам. Но проходной барьер будет меньше: не 7%, а 5%. Протестное голосование в Алтайском крае исключено, хотя в соответствии с федеральным законодательством, с 2015 года регионам разрешили вводить графу «против всех».
В предварительном голосовании по выборам кандидатов в Государственную Думу участвует 41 человек, в Алтайское краевое Законодательное Собрание — 284 человека. Все они — самовыдвиженцы, жители Алтайского края, у них нет судимостей и активов за рубежом. Два участника предварительного голосования заявили о снятии своих кандидатур.