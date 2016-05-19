Барнаул, 19 мая, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Алтайские «единороссы» готовы к Единому дню предварительного голосования — 22 мая. Такой вывод можно сделать из официального сообщения, опубликованного на сайте партии.

официальный сайт «Единой России» Лидер алтайских «единороссов» Борис Трофимов

Руководитель регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Трофимов в ходе пресс-конференции напомнил журналистам, что голосование это будет тайным и рейтинговым. При этом, по его словам, основные принципы, обозначенные съездом партии — открытость, конкурентность, легитимность — были полностью соблюдены.

«Все участники имели возможность принять участие в дебатах. Оргкомитет организовал три дополнительные площадки, чтобы все участники смогли высказаться не менее двух раз. Неучастие в дебатах или работа только в рамках одной площадки — основание для снятия», — подчеркнул лидер алтайских «единороссов».

Конкурентность предварительного голосования отражена в составе и количестве его участников, — полагает Борис Трофимов.

По поводу легитимности предварительного голосования алтайские «единороссы» заявили, что чистота процедуры для них важнее процентов явки. Они полагают, что репутационные риски должны быть сведены к нулю.

«Оргкомитет довел до участников голосования категорический запрет на массовый подвоз избирателей. Принято решение о порядке присутствия журналистов при работе счетных комиссий: партия допускает прессу к освещению не только процедуры голосования (с 08:00 до 20:00), но и подсчета бюллетеней. Участники имеют право направлять своих наблюдателей», — подчеркнул лидер алтайских единороссов Борис Трофимов. Пакеты с тремя комплектами бюллетеней будут направлены во все счетные комиссии до 20 мая. Их изготовление, а также работа членов комиссий и аренда помещений, оплачены из средств партии. Результаты голосования будут известны уже 23 мая.

«24 мая мы утвердим результаты голосования и сформируем списки в соответствии с рейтингом. Это пока не списки для выдвижения. По Алтайскому краевому Законодательному Собранию их будет утверждать краевая партийная конференция, по Госдуме — Съезд партии», — сказал Трофимов.

Участники, занявшие первые места по результатам рейтингового голосования в своих округах, будут выдвинуты по этим же округам как кандидаты от партии «Единая Россия». Территориальные группы и на краевом, и на федеральном уровне также будут формироваться, исходя из результатов предварительного голосования, но окончательное решение по ним будут приниматься общим решением — на конференции и на съезде партии «Единая Россия», — отметили в «Единой России».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Единый день голосования в Алтайском крае состоятся не только выборы депутатов Госдумы РФ. Избрать необходимо также парламентариев в Алтайское краевое законодательное собрание (АКЗС). В 2016 году, как и пять лет назад, выборы в АКЗС пройдут по смешанной системе: 34 депутата будут избраны по партийным спискам, а 34 — по одномандатным округам. Но проходной барьер будет меньше: не 7%, а 5%. Протестное голосование в Алтайском крае исключено, хотя в соответствии с федеральным законодательством, с 2015 года регионам разрешили вводить графу «против всех».

В предварительном голосовании по выборам кандидатов в Государственную Думу участвует 41 человек, в Алтайское краевое Законодательное Собрание — 284 человека. Все они — самовыдвиженцы, жители Алтайского края, у них нет судимостей и активов за рубежом. Два участника предварительного голосования заявили о снятии своих кандидатур.