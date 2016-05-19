Лондон, 19 мая, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Бывший мэр Лондона Борис Джонсон, покинувший свой пост 6 мая 2016 года, выиграл конкурс стихотворений о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане, организованный британским журналом Spectator, сообщается на сайте издания.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Джонсон за свое четверостишие получит 1 тыс. фунтов стерлингов ($1,45 тыс.). Экс-глава столицы Великобритании написал стихотворение о любви «между президентом Турции и козлом».

На проведение конкурса издание вдохновил скандал с преследованием в Германии телеведущего Яна Бемермана, который в прямом эфире сатирической передачи прочитал оскорбительное для Эрдогана стихотворение.

Джонсон, чей прадед был турком, ранее заявил журналу Die Weltwoche, что те, кто хочет грубо шутить о турецком лидере, должны иметь возможность сделать это в любой стране, в том числе и в Турции. Борис Джонсон возглавлял администрацию Лондона с мая 2008 по май 2016 гг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, немецкий телеведущий Ян Бёмерманн зачитал в эфире телеканала ZDF стихотворение собственного сочинения, которое высмеивало турецкого лидера, после чего в МИД Германии получил ноту от турецкой стороны с требованием принять необходимые меры по наказанию преступника. Позже при согласии правительства ФРГ (голос канцлера Германии Ангелы Меркель был решающим) было инициировано судебное преследование в отношении комика.